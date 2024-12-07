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Россияне ночью атаковали 14 ударными дронами. Силы ПВО сбили половину. Куда делись остальные БПЛА?

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Еще часть была локационно потеряна

Россияне ночью атаковали 14 ударными дронами. Силы ПВО сбили половину. Куда делись остальные БПЛА?

Фото з відкритих джерел

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В ночь с 6 на 7 декабря россияне снова атаковали Украину с воздуха. С 21:30 до утра было запущено 14 ударных БПЛА.

Для этого использовались дроны типа Shahed и беспилотники других типов. Район пусков – Приморско-Ахтарск (РФ).

“По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.

6 беспилотников локационно потеряно, 1 – вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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