Россияне ночью атаковали 14 ударными дронами. Силы ПВО сбили половину. Куда делись остальные БПЛА?

В ночь с 6 на 7 декабря россияне снова атаковали Украину с воздуха. С 21:30 до утра было запущено 14 ударных БПЛА.

Для этого использовались дроны типа Shahed и беспилотники других типов. Район пусков – Приморско-Ахтарск (РФ).

“По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. 6 беспилотников локационно потеряно, 1 – вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.