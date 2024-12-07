Россияне ночью атаковали 14 ударными дронами. Силы ПВО сбили половину. Куда делись остальные БПЛА?
Еще часть была локационно потеряна
Фото з відкритих джерел
В ночь с 6 на 7 декабря россияне снова атаковали Украину с воздуха. С 21:30 до утра было запущено 14 ударных БПЛА.
Для этого использовались дроны типа Shahed и беспилотники других типов. Район пусков – Приморско-Ахтарск (РФ).
“По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.
6 беспилотников локационно потеряно, 1 – вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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