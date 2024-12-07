В Кривом Роге после прилета баллистики от россиян погибли 3 человека

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Кривом Роге. Потребность в этом возникла в результате удара россиянами баллистики. Город пострадал вечером 6 декабря.

“В Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов тело 3-го человека Всего погибли 3 человека и 17 – пострадали, из них 1 ребенок”, – говорится в отчете ГСЧС.

В городе было повреждено админздание: трехэтажной дом был уничтожен. Кроме того, были повреждены жилые дома и автомобили.