Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский

Дания завершила передачу Украине второй партии истребителей F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

“Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию.

Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор.

Мэтт, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!” – написал Зеленский в своем Telegram.