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Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский

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"Если бы все партнеры были такими решительными..."

Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дания завершила передачу Украине второй партии истребителей F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

“Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию.

Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор.

Мэтт, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!” – написал Зеленский в своем Telegram.

Напомним, что официально о прибытии первой партии истребителей F-16 заявили 1 августа. Количество тогда не раскрыли, отметив, что оно "небольшое".

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Владимир Зеленский F-16
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Источник:
Володимир Зеленський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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