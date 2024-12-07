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В результате авиаудара армии РФ по Запорожью погибли 10 человек

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Большинство находилась в собственных автомобилях

В результате авиаудара армии РФ по Запорожью погибли 10 человек

ДСНС

Новина українською

Около 18:00 6 декабря армия РФ атаковала Запорожье с воздуха. После 12 ночи спасатели завершили аварийно-спасательные работы в городе.

“В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет!" – говорится в сообщении ГСЧС.

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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по СТО.

К операции привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.

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Источник:
ДСНС
Опубликовал: Максим Кучер
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