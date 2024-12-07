В результате авиаудара армии РФ по Запорожью погибли 10 человек

Около 18:00 6 декабря армия РФ атаковала Запорожье с воздуха. После 12 ночи спасатели завершили аварийно-спасательные работы в городе.

“В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет!" – говорится в сообщении ГСЧС.