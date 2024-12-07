В результате авиаудара армии РФ по Запорожью погибли 10 человек
Большинство находилась в собственных автомобилях
ДСНС
Около 18:00 6 декабря армия РФ атаковала Запорожье с воздуха. После 12 ночи спасатели завершили аварийно-спасательные работы в городе.
“В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
Количество пострадавших возросло до 24, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет!" – говорится в сообщении ГСЧС.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по СТО.
К операции привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.
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