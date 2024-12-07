Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
Сообщил об этом в Х
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 37-летний игрок сообщил в X.
Как отмечается, в последние полгода Мораес был свободным агентом без команды. Последний клуб, в котором он играл, был бразильский "Коринтианс", который он покинул летом 2023 года.
В прощальном посте нападающий написал: "Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры пришло время для нового вызова".
Obrigado, futebol.— Junior Moraes (@jrmoraes10) December 7, 2024
Thank you, football.
Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.
After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K
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