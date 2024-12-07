Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры

Бывший форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 37-летний игрок сообщил в X.

Как отмечается, в последние полгода Мораес был свободным агентом без команды. Последний клуб, в котором он играл, был бразильский "Коринтианс", который он покинул летом 2023 года.

В прощальном посте нападающий написал: "Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры пришло время для нового вызова".