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Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры

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Сообщил об этом в Х

Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 37-летний игрок сообщил в X.

Как отмечается, в последние полгода Мораес был свободным агентом без команды. Последний клуб, в котором он играл, был бразильский "Коринтианс", который он покинул летом 2023 года.

В прощальном посте нападающий написал: "Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры пришло время для нового вызова".

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Жуниор Мораес
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Источник:
jrmoraes10
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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kotigorok (Чернігів)
07.12.2024 в 12:49
До речі він підлягає мобілізації.
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Комментарии 1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2024 в 12:49
До речі він підлягає мобілізації.
Ответить
0
0

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