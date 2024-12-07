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УАФ вместе с представителями Ассамблеи регионов приняли решение о прохождении аттестации

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Также был презентован концепт Центра футбольного образования и лидерства УАФ

УАФ вместе с представителями Ассамблеи регионов приняли решение о прохождении аттестации

Фото: УАФ/ Автор - Владислав Яценко

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Вчера состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола в присутствии представителей Ассамблеи регионов.

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Во время заседания было принято решение уменьшить обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры лицензирования в сезоне 2024/2025 для клубов УПЛ до 135 000 грн.

Отмечается, что с сезона 2025/2026 аттестацию будут осуществлять клубы УПЛ, ПФЛ и участники соревнований по футболу среди женщин за целевые средства УЕФА.

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Источник:
uaf
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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