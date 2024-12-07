Андрей Шевченко привёз Золотой мяч в Украину. Награду покажут в 10-ти городах. Фото презентации
Трофеем могут полюбоваться все желающие
Фото - Instagram
Андрей Шевченко привёз "Золотой мяч" в Украину.
В честь годовщины получения самой престижной награды Андрей Шевченко привёз "Золотой мяч" в Украину.
"Моя цель - вдохновить украинских детей играть в футбол. Показать доказательство того, что когда ты много работаешь, имеешь мечту и действительно любишь то, что делаешь, - все получится! Я верю, что среди них подрастает будущий обладатель "Золотого мяча"", - сказал Андрей Шевченко.
Трофей выставили в Киеве в парке имени Тараса Шевченко, где он будет до 15 декабря. Затем "Укрзализниця" провезёт трофей по Украине.
Награду увидят в Краматорске (Донецкая область), Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и в родном городе Андрея Шевченка Яготине (Киевская область).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
УАФ выложила фотографии с презентации трофея в Киеве.
Андрей Шевченко стал первым украинским футболистом, получившим Золотой мяч в 2004 году. Нападающий тогда играл за "Милан"
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако
- Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку