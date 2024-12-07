Андрей Шевченко привёз Золотой мяч в Украину. Награду покажут в 10-ти городах. Фото презентации

Андрей Шевченко привёз "Золотой мяч" в Украину.

В честь годовщины получения самой престижной награды Андрей Шевченко привёз "Золотой мяч" в Украину.

"Моя цель - вдохновить украинских детей играть в футбол. Показать доказательство того, что когда ты много работаешь, имеешь мечту и действительно любишь то, что делаешь, - все получится! Я верю, что среди них подрастает будущий обладатель "Золотого мяча"", - сказал Андрей Шевченко.

Трофей выставили в Киеве в парке имени Тараса Шевченко, где он будет до 15 декабря. Затем "Укрзализниця" провезёт трофей по Украине.

Награду увидят в Краматорске (Донецкая область), Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и в родном городе Андрея Шевченка Яготине (Киевская область).

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УАФ выложила фотографии с презентации трофея в Киеве.

Андрей Шевченко стал первым украинским футболистом, получившим Золотой мяч в 2004 году. Нападающий тогда играл за "Милан"