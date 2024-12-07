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Экс-содноклубник Каладзе по Динамо высказался о его политической деятельности

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Экс-содноклубник Каладзе по Динамо высказался о его политической деятельности

parimatch.com

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Бывший защитник "Динамо" Владимир Езерский прокомментировал высказывания и политическую деятельность экс-защитника киевлян, а ныне мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

"В лучшее время для "Динамо" мы были одноклубниками. Более того, мы жили в одном доме, очень часто ездили в одной машине на тренировки и с них.

Конечно, Каха Каладзе получил авторитет благодаря своей футбольной карьере, имел его не только в Украине, но и в мире, играя за "Милан". Мы встречались среди ветеранов - и сборная Украины приезжала в Грузию, и он приезжал в Украину несколько лет назад.

Есть контраст между тем, каким Каха Каладзе был раньше, и каким он есть сейчас. Своими высказываниями Каладзе, пока Украина находится в открытой войне с Россией, по моему мнению, аккуратно поддерживает пророссийские настроения. Таким образом хочет сохранить какое-то влияние внешней страны в Грузии. Я думаю, что он является представителем пророссийских взглядов.

Конечно, это отталкивает как украинцев в целом, так и тех людей, которые были рядом с ним во время футбольной карьеры. Мне обидно, что такие люди ломаются. Не ему точно комментировать то, что происходит здесь, и действия президента Украины Зеленского. Ведь человек непосредственно здесь и непосредственно борется за независимость не только Украины, но и Грузии, учитывая последние события.

Его политическая деятельность вызывает большие вопросы. Понятно, что для Украины он уже лицо, которое не уважают даже те, кто болел за него, любили его игру - даже они потеряли к нему симпатию.

Мне сложно представить, что произойдет позже, ведь волю и свободу грузинского народа, которые сейчас ее отстаивают, не остановить. Я думаю, они ее отстоят, а вот позиция Кахи Каладзе, что он будет делать, будет ли вообще в Грузии и будет ли тем уважаемым человеком - это открытый вопрос", - сказал Езерский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на 10 лет ввел санкции в отношении Каладзе, который является мэром Тбилиси и членом провластной партии "Грузинская мечта".

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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