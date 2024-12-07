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Шевченко оценил значение Золотого мяча в настоящем времени

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Шевченко оценил значение Золотого мяча в настоящем времени

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Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о значении сегодня награды "Золотой мяч". К слову, этот приз легендарный украинский футболист получил в 2004-м году.

- Можете ли рассказать о значении "Золотого мяча" для вас сейчас, в перспективе прошедшего времени?

- С перспективы времени могу сказать, что это очень важная награда, которая остается с тобой на всю жизнь, которую очень тяжело получить. За свою карьеру у меня было несколько шансов выиграть "Золотой мяч", но я выиграл всего один.

И я считаю, что все партнеры по команде, все люди, которые были рядом со мной, все тренеры, которые работали со мной, - каждый из них сделал какой-то небольшой вклад для того, чтобы эта мечта осуществилась. Поэтому я хочу их всех поблагодарить за это.

Когда я был маленький, я всегда мечтал. У меня были примеры - это наши великие футболисты. Я еще не родился, когда Блохин выиграл "Золотой мяч". Но я видел видео, я смотрел и знал историю киевского "Динамо".

И когда Беланов выиграл "Золотой мяч" - это тоже для меня был стимул. Думаю, что у нашей молодежи, если посмотреть на нашу историю, есть очень классные примеры для того, чтобы мечтать выиграть еще один "Золотой мяч".

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Андрей Шевченко Золотой мяч
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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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