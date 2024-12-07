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Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

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Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 988 миллионов долларов. Средства были выделены из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В пакет входят:

  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • беспилотные авиационные системы (БАС);
  • оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Издание Reuters отмечает, что "это почти вдвое сокращает имеющиеся $2,21 миллиарда, которые остались в USAI, поскольку администрация Байдена пытается взять на себя обязательства закупать оружие у промышленников, а не изымать оружие из запасов оружия в США".

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С февраля 2022-го года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 62 миллиардов долларов.

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Источник:
www.defense.gov
Опубликовал: Виктор Иванчук
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