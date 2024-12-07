Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
Что в него входит?
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство обороны США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 988 миллионов долларов. Средства были выделены из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В пакет входят:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- беспилотные авиационные системы (БАС);
- оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
Издание Reuters отмечает, что "это почти вдвое сокращает имеющиеся $2,21 миллиарда, которые остались в USAI, поскольку администрация Байдена пытается взять на себя обязательства закупать оружие у промышленников, а не изымать оружие из запасов оружия в США".
Читайте такжеСША объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: известно, что в него вошло
С февраля 2022-го года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 62 миллиардов долларов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.defense.gov
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Карпаты - Верес 5:0. Ночной кошмар Шандрука
- Болельщики российского клуба, где работает Тимощук, вывесили баннер с изображением оккупированных территорий Украины. Фото
- И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000