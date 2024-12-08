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Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Кроме этого уничтожено около сотни единиц техники

Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1460 оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 93 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 753370 (+1460) человек,
  • танков ‒ 9519 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19571 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 21058 (+3) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1023 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20071 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 2857 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30965 (+17) ед,
  • специальной техники – 3635 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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