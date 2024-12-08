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Россияне в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину 74 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?

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Большинство было локационно потеряно

Россияне в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину 74 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Армия РФ в ночь с 7 на 8 декабря атаковала 74 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками других типов. Их запускали сразу из нескольких районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Атака продолжалась с 20:30 до утра.

“По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

46 беспилотников локационно потеряно.

Из-за падения сбитого шахеда в Каменском на Днепропетровщине, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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