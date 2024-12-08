Россияне в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину 74 ударными дронами. Сколько сбила ПВО?

Армия РФ в ночь с 7 на 8 декабря атаковала 74 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками других типов. Их запускали сразу из нескольких районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Атака продолжалась с 20:30 до утра.

“По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. 46 беспилотников локационно потеряно. Из-за падения сбитого шахеда в Каменском на Днепропетровщине, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь”, – говорится в отчете ВС ВСУ.