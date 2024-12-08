Зеленский назвал потери Украины в войне
Много очень
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери Украины в войне.
По словам главы государства, погибло 43 тысячи защитников.
"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", - сообщил президент.
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Также Зеленский назвал потери противника.
"Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - сказал глава государства
Вечная память погибшим защитникам Украины!
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