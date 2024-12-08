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Зеленский назвал потери Украины в войне

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Зеленский назвал потери Украины в войне

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери Украины в войне.

По словам главы государства, погибло 43 тысячи защитников.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", - сообщил президент.

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Также Зеленский назвал потери противника.

"Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - сказал глава государства

Вечная память погибшим защитникам Украины!

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Источник:
Sternenko
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2024 в 14:28
Число погибших намного больше.
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2
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Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2024 в 14:28
Число погибших намного больше.
Ответить
2
0
kalan-86 (Анкара)
08.12.2024 в 15:05
Я вот тоже думаю, сколько он еще $@&@& будет?
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1
0

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