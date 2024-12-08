Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери Украины в войне.

По словам главы государства, погибло 43 тысячи защитников.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", - сообщил президент.