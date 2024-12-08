Разные таймы с затяжными тревогами. УПЛ. Колос - Оболонь 0:0

Перевалив официальный экватор сезона, "Колос" в 16-м туре УПЛ принимал "Оболонь". В 1-м туре в Киеве команды сыграли в Киеве 2:2, но это было давно и почти забылось.

Сегодня "Колос" Поздеева набрал хороший ход, в то время как "пивовары" продолжают свою борьбу за выживание.

У ковалевцев вместо Козика, который отсиживал дисквалификацию, справа в обороне вышел Поправка. В остальном – все более или менее стабильно. Диего, Велетень и Алефиренко – тройка атакующих хавов, с Боливаром на острие.

У "Оболони" с некоторой ротацией на острие вышел Суханов, а Тарануха играл чуть ниже.

Матч из-за тревоги начался почти с двухчасовой задержкой, но все-таки начался, и на том спасибо.

Интересно, что "Оболонь" в первом тайме не отсиживалась в обороне и не играла вторым номером. Команды попеременно владели мячом, выдав, в целом, равную игру. Вот только моменты хозяева создавали лучше и острее.

На 18-й и 19-й минутах ковалевцы создали два отличных момента – сначала Ориховский пробивал, но Федоривский вытянул его удар, а затем после углового уже Красничи буквально с 5 метров ногой пробивал, но банально попал в кипера гостей. В концовке тайма уже Ориховский идеально вырезал в штрафную на Алефиренко, тот продлил поперек на Боливара, но очень сильно! Венесуэлец в падении не успел замкнуть лучший момент тайма!

Были подходы и свои моменты у "Оболони" - Бондаренко в последний момент успел заблокировать опасный удар Суханова, Тарануха пробивал головой после углового – были моменты у гостей, были. Не такие опасные, как у "Колоса", но были. В итоге, так и не забили команды до перерыва и перенесли выяснение отношений на второй тайм.

Во втором тайме в Киевской области снова прозвучала тревога, которая длилась почти 1,5 часа. Команды долго отдыхали и это явно не пошло на пользу игре. "Колос" снова начал тайм с контроля, но вот с обострениями и моментами дело обстояло у хозяев куда хуже, чем до перерыва. Да и "Оболонь", чем больше времени шло, тем больше уже играла н а удержание результата, вперед идя по большим праздникам.

На 66-й минуте Поздеев провел сразу 4 замены, но интереснее от этого в атаке у хозяев не стало. Даже наоборот – с контролем стало хуже, угловые не шли, навесы с флангов подчищались центрбеками гостей.

Так команды и доиграли до конца. Интересно, что самый острый момент уже на 90+3 минуте создала "Оболонь", но удар Груши все-таки вытянул Пахолюк. Впрочем, такой гол был бы совсем несправедливым.

Итоговые 0:0, пожалуй, по делу. На ничью команды наиграли, хотелось, конечно, увидеть голы, тем более в первом тайме шансы были, но есть, как есть. Команды в очередной раз подтвердили свои проблемы с атакой и завершением.

16-й тур УПЛ, сезон 2024/25

08 декабря, Ковлевка, стадион "Колос"

Судья: Дмитрий Кубряк

"Колос" (Ковалевка) – "Оболонь" (Киев) 0:0

Предупреждения: Суханов

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи (Бурда, 84), Поправка, Демченко, Ориховский, Велетень (Гусол, 66), Диего (Гагнидзе, 66), Алефиренко (Ильин, 66), Боливар (Безбородько, 66)

"Оболонь": Федоривский, Стасюк (Осман, 86), Дубко, Приймак, Карась (Груша, 79), Близниченко, Витенчук, Черненко, Тарануха (Теслюк, 86), Бычек (Грисьо, 79), Суханов (Курко, 68)