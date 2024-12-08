Бывший грузинский игрок Динамо осуждает Каладзе, хотя сам находится в Миротворце за поездки в оккупированный Крым
Ситуация
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Бывший игрок "Динамо" и сборной Грузии Кахабер Аладашвили очертил свое мнение относительно другого экс-футболиста киевлян и нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
"Мне стыдно, что у нас с ним одно имя. Всей Украине стыдно за него. Это большая и более тяжелая санкция, чем финансовая. Он предал страну, которая дала ему все. Он предал и свою Родину", - сказал Аладашвили.
Отметим, что сам Кахабер находится в базе "Миротворец" за участие в учебно-тренировочных сборах в составе ФК "СКА-Энергия" (Хабаровск), а также матчах, проходивших в СК "Арена Крым" г. Евпатория с 15 января по 02 января. Евпатория в 2015-м году.
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