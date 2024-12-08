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Бывший грузинский игрок Динамо осуждает Каладзе, хотя сам находится в Миротворце за поездки в оккупированный Крым

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Бывший грузинский игрок Динамо осуждает Каладзе, хотя сам находится в Миротворце за поездки в оккупированный Крым

Фото із відкритих джерел

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Грузии Кахабер Аладашвили очертил свое мнение относительно другого экс-футболиста киевлян и нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

"Мне стыдно, что у нас с ним одно имя. Всей Украине стыдно за него. Это большая и более тяжелая санкция, чем финансовая. Он предал страну, которая дала ему все. Он предал и свою Родину", - сказал Аладашвили.

Отметим, что сам Кахабер находится в базе "Миротворец" за участие в учебно-тренировочных сборах в составе ФК "СКА-Энергия" (Хабаровск), а также матчах, проходивших в СК "Арена Крым" г. Евпатория с 15 января по 02 января. Евпатория в 2015-м году.

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Грузия Каха Каладзе Динамо (Киев)
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Источник:
PUBLIKA
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
08.12.2024 в 16:58
Миротворец не читал, но осуждаю
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
08.12.2024 в 16:58
Миротворец не читал, но осуждаю
Ответить
2
4
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2024 в 17:03
Руській, йди нах, водки тут немає!
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3
3
tekutiev (донецк,Украина)
08.12.2024 в 17:21
тебе там и место лапоть
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0
2

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