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Языковой конфуз. Игрок Черноморца начал давать интервью в прямом эфире на русском языке

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Но ему сразу подсказали, что что-то не так

Языковой конфуз. Игрок Черноморца начал давать интервью в прямом эфире на русском языке

Скрін із етеру УПЛ ТБ

Новина українською

В 16-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле проиграл "Кривбассу" (1:3). После игры нападающий хозяев Кирилл Попов давал комментарий журналистам УПЛ ТВ относительно матча.

Игрок начал отвечать на вопросы на русском языке. Услышав подсказку от человека за кадром, Попов перешел на украинский.

По состоянию на сейчас "Черноморец" занимает 14-е место в таблице УПЛ - это «зона переходных матчей». До безопасной позиции - 2 очка.

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Черноморец (Одесса) Кирилл Попов
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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ACB (Чернигов)
08.12.2024 в 17:42
Ипать, залет!! Враг народа, не иначе!!! Новость дня!!
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Комментарии 3
ACB (Чернигов)
08.12.2024 в 17:42
Ипать, залет!! Враг народа, не иначе!!! Новость дня!!
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
08.12.2024 в 17:54
Ладно бы на английском или хотябы на идиш, но на русском - казнить (,) нельзя (,) помиловать?
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Gudvin85 (Киев)
08.12.2024 в 17:38
А-я-я-я-я-й
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