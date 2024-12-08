Языковой конфуз. Игрок Черноморца начал давать интервью в прямом эфире на русском языке

В 16-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле проиграл "Кривбассу" (1:3). После игры нападающий хозяев Кирилл Попов давал комментарий журналистам УПЛ ТВ относительно матча.

Игрок начал отвечать на вопросы на русском языке. Услышав подсказку от человека за кадром, Попов перешел на украинский.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/LmDtirAzbJ — Igor Semyon (@igor_semyon) December 8, 2024

По состоянию на сейчас "Черноморец" занимает 14-е место в таблице УПЛ - это «зона переходных матчей». До безопасной позиции - 2 очка.