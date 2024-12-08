Шахтер объявил заявку на поединок с Баварией

Во вторник, 10-го декабря, "Шахтер" проведет матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча состоится в немецком Гельзенкирхене.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич взял в Германию 27 игроков. Педро Энрике отправился на поединок вместе с командой, но не сыграет из-за дисквалификации.

После 5-ти туров Лиги чемпионов "Шахтер" занимает 26-е место из 36-ти. "Бавария" сейчас размещается на 13-й позиции.