Шахтер объявил заявку на поединок с Баварией
Домашний матч
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Во вторник, 10-го декабря, "Шахтер" проведет матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Встреча состоится в немецком Гельзенкирхене.
Главный тренер "горняков" Марино Пушич взял в Германию 27 игроков. Педро Энрике отправился на поединок вместе с командой, но не сыграет из-за дисквалификации.
После 5-ти туров Лиги чемпионов "Шахтер" занимает 26-е место из 36-ти. "Бавария" сейчас размещается на 13-й позиции.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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