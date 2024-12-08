Агент Крупского прокомментировал информацию из медиа о переходе игрока в американский клуб

Константин Сосенко, агент защитника "Ворсклы" Ильи Крупского, прокомментировал информацию, что игрок перейдет в "Нью-Ингленд Революшн". Такие сообщения появилась в медиа.

- Константин, в прессе появилась информация, что "Нью-Ингленд" договорился с "Ворсклой" о трансфере Крупского. Это правда?

- Клубы вроде бы договорились. Но завтра у меня еще будет разговор с генеральным директором «Нью-Ингленд» об условиях контракта и т.д. Спешить мы точно не будем. Выбор сделаем после 15 декабря, время еще есть.

После первого круга чемпионата мы сядем, обдумаем все варианты и примем лучшее решение для Ильи. Выбор должен быть серьезным, это вам не дорогу перейти. Прежде всего я беспокоюсь о футболисте. Но есть вероятность, что Крупский не перейдет в "Нью-Ингленд". Я этого не исключаю.

- Почему?

- Я бы "Нью-Ингленд" отодвинул в сторону, потому что нас больше интересует Европа. Бостон далеко, а Илья - молодой футболист, поэтому не хочется отпускать туда его одного. Кто за ним будет присматривать?

- Есть конкретные варианты в Европе?

- В двух местах наклевываются определенные моменты, но названия клубов я пока сказать не могу.

- Ну скажите, хотя бы, из каких чемпионатов: топ-5 или нет?

- Я же не могу отправить Илью в условную Австрию или Бельгию. Конечно, речь идет о серьезных лигах. Складывается интересный и ответственный пасьянс.

- А в Украине есть варианты? Ходило много слухов, что Крупским интересуются "Динамо" и "Шахтер".

- "Динамо" и "Шахтер" также фигурируют. Каждый по-своему. Они летом проявляли интерес, потом переговоры были поставлены на паузу, сейчас интерес снова возобновился. Некоторые украинские клубы считают, что Крупский очень дорог для них.

- Ранее была информация, что "Ворскла" готова отпустить Крупского минимум за три миллиона.

- Так и есть. "Нью-Ингленд" предложил как раз три миллиона.

- А европейские клубы готовы платить такую сумму?

- Если они ведут разговоры о трансфере, то, конечно, готовы. Кто окажется самым умным, самым смелым и инвестирует в Крупского деньги, - через полтора года получит втрое или вчетверо больше.

Я никого не уговариваю, а просто анализирую ситуацию. Клубы сами на нас выходят, чтобы вы понимали. Илья своей игрой заслужил этот интерес.

- К какому варианту склоняется сам Илья?

- Он парень умный, но молодой. У Ильи формулировка такая: "Я хочу перейти в тот клуб, где буду хорошо развиваться и прогрессировать". Поэтому выберем тот вариант, который лучше всего ему подойдет для развития карьеры.