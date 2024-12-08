Судаковым заинтересовались 2 топ-клуба из АПЛ - источник
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Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
По информации издания The Mirror, полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым заинтересовались "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
В этом сезоне игрок сыграл за украинский клуб 21 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, недавно агент 22-летнего футболиста Вадим Шаблий рассказывал, что им "активно интересуются топ-клубы из АПЛ".
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Источник:www.mirror.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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