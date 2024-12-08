Победа Динамо над Александрией, недоигранный матч УПЛ, смена тренера в ЛНЗ. Главные новости за 8 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 декабря

Во втором за неделю противостоянии "Динамо" и "Александрии" уверенные три очка добыла команда Александра Шовковского. В первом тайме за киевлян голами отметились Попов и Ванат, после перерыва нападающий "Динамо" забил еще один – 3:0. Это было первое поражение "Александрии" в чемпионате. "Динамо" имеет три очка преимущества над "Александрией" и семь – над "Шахтером" (матч в запасе).

В другом матче 16 тура УПЛ играли "Колос" и "Оболонь". Две команды, которые едва ли не меньше всех забивают в УПЛ, и в матче между собой голами не отметились – 0:0. "Оболонь" остается в зоне вылета, "Колос" – двенадцатый.

Команда Василия Кобина могла одержать свою вторую подряд победу, однако игра в Кривом Роге между "Ингульцом" и "Зарей" не была доиграна из-за постоянных воздушных тревог. Команды начали игру в 13:00, и отыграли лишь один тайм – "Ингулец" побеждал 1:0 благодаря голу Волохатого.

Черкасский "ЛНЗ" может провести последний матч в 2024 году уже с новым тренером. По информации журналиста Эндрю Тодоса, Андрес Карраско уже покинул свою должность, и попрощался с командой. "ЛНЗ" меняет тренера после четырех поражений подряд в УПЛ.

В центральном матче 15 тура АПЛ лондонские "Тоттенхэм" и "Челси" выдали настоящий триллер, забив на двоих семь голов. "Челси" проигрывал 0:2, затем забил четыре гола в ответ, и "Тоттенхэм" впоследствии ответил лишь одним мячом – 4:3. Эта победа позволила "Челси" закрепиться на втором месте в АПЛ. Михаил Мудрик пропускал матч из-за болезни.

Также в воскресенье состоялось еще одно лондонское дерби – "Арсенал" без Александра Зинченко не сумел победить "Фулхэм" (1:1). В другой игре "Борнмут" с Забарным в составе драматично победил "Ипсвич" (2:1).

"Аталанта" остается на первом месте в чемпионате Италии по итогам 15 тура. В воскресенье бергамасков мог опередить "Наполи", однако команда Антонио Конте уступила на своем поле "Лацио" со счетом 0:1.

Мадридский "Атлетико" остается на близком расстоянии от лидеров чемпионата благодаря драматической победе над "Севильей". Команда Диего Симеоне проигрывала 1:3, но сумела отыграться, и победить, забив два решающих гола на 79-й и 90+4 минутах.

Чемпион Украины впервые проведет домашний матч Лиги чемпионов 2024/25 при полных трибунах. Как сообщили UA-Футбол в стане "горняков", все билеты на поединок с "Баварией" были проданы. Впервые в сезоне украинский клуб оформил аншлаг на поединки еврокубков.