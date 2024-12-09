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Ракетно-дроновая ночная атака. Сколько целей сбила ПВО?

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Ракетно-дроновая ночная атака. Сколько целей сбила ПВО?

103 ОБР ТРО

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В ночь на 9 декабря 2024 года противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск - рф).

По состоянию на 08.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито две КАР Х-59/69 и 18 "шахедов" в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

18 дронов локально потеряно, один - в воздухе. Боевая работа продолжается.

Из-за падения сбитых беспилотников в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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