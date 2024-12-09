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Более 1200 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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Более 1200 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 российских оккупантов, 18 бронемашин и 24 единицы автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 754590 (+1220)
  • танков - 9519 (+0)
  • боевых бронированных машин - 19589 (+18)
  • артиллерийских систем - 21061 (+3)
  • РСЗО - 1253 (+0)
  • средства ПВО - 1023 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20093 (+22)
  • крылатые ракеты - 2859 (+2)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30989 (+24)
  • специальная техника - 3636 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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