Более 1200 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
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Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1220 российских оккупантов, 18 бронемашин и 24 единицы автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 754590 (+1220)
- танков - 9519 (+0)
- боевых бронированных машин - 19589 (+18)
- артиллерийских систем - 21061 (+3)
- РСЗО - 1253 (+0)
- средства ПВО - 1023 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20093 (+22)
- крылатые ракеты - 2859 (+2)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 30989 (+24)
- специальная техника - 3636 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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