В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной

По данным главы Пентагона Ллойда Остина, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 700 тысяч военных и растратила более $200 миллиардов.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

"А тем временем Россия заплатила ошеломляющую цену за глупость Путина. С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она растратила более 200 миллиардов долларов. Потери России только за первый год выбранной Путиным войны, кажется, были больше, чем потери Москвы во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых", - отметил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул важность противодействия Кремлю и поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы "Рамштайн", которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

"Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе".

Он подчеркнул, что США удалось избежать ядерного противостояния с Россией, а НАТО стала мощнее и более объединенной с более укрепленным восточным флангом. Страны Альянса также нарастили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.