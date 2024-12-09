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В Донецке взорвали экс-начальника Еленовской колонии, который организовал казнь украинских пленных

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Карма сработала

В Донецке взорвали экс-начальника Еленовской колонии, который организовал казнь украинских пленных

скріншот з відео

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром понедельника, 9 декабря, в центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. В городе взорвался автомобиль с людьми.

По данным российских телеграм-каналов, внутри него находился бывший начальник Еленовской исправительной колонии Сергей Евсюков - он погиб на месте. Жена Евсюкова находится в тяжелом состоянии в больнице - ей оторвало ногу.

Отмечается, что во внедорожнике "Ленд Крузер Прадо" сдетонировало взрывное устройство, его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя. Как только мужчина и женщина сели в припаркованное авто, произошел взрыв.

Напомним, утром 29 июля 2022 года российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные с "Азовстали". Оккупанты обвинили в обстреле ВСУ и заявили, что погибло как минимум 50 военнопленных.

Украинская сторона, в свою очередь, обвинила Евсюкова и его заместителя Дмитрия Неелова в жестоком обращении с пленными, включая неоказание им медицинской помощи после взрыва.

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