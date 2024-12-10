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Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря

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А также предложение "Александрии" для Калюжного

Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 декабря

Рух минимально переиграл Полесье

В 16-м туре УПЛ в Житомире "Полесье" принимало "Рух". Игра завершилась минимальной победой гостей – 0:1. Уже на 12-й минуте Венделл сыграл безответственно и оставил "Полесье" в меньшинстве. Численное преимущество львовяне реализовали на 30-й минуте, когда отличился Краснопир. В итоге матч так и завершился. Отметим, что на 82-й минуте вторую желтую получил Волынец. Таким образом, "Полесье" доигрывало встречи вдевятером.

Наполи близок к продлению контракта с лидером

По информации Corriere dello Sport, неожиданно "партенопейцы" и Кварацхелия снова сблизились, и, очевидно, достаточно сильно. Они возобновили работу над определением соглашения, которое должно привести к продлению контракта с вингером сборной Грузии до 2029 года, с повышением зарплаты и бонусами. Издание не исключает, что уладить все нюансы удастся до конца года.

Динамо интересуется двумя защитниками из УПЛ

Киевский клуб проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из "Ворсклы" и Алексею Сычу из "Руха". Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

Оба могут сыграть на правом фланге обороны, однако недавно дебютировавший за сборную Украины Сыч может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.

Челси стремится подписать защитника Бенфики

Согласно информации издания TEAMtalk, "Челси" заинтересован в подписании центрального защитника "Бенфики" Томаша Араужу. Представители лондонского клуба уже связались с оцеплением 22-летнего португальца. Другим английским клубом, претендующим на трансфер игрока является "Ньюкасл".

Нойер не сыграет против Шахтера

Основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сломал ребро. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани на пресс-конференции перед матчем против "Шахтера". Информацию с места происшествия передает журналист UA-Футбол. Поэтому он пропустит матч против "горняков".

Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым

На официальном сайте "Интера Майами" говорится, что американский клуб завершил сотрудничество с пятью игроками команды. В их числе и 33-летний украинец Сергей Кривцов. Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к "Интеру Майами" в конце января 2023 года на правах свободного агента. За этот период бывший защитник сборной Украины провел 63 игры в составе "цапель", отличившись 2 голами и 1 ассистом.

Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату

"Александрия" продолжает пытаться продлить контракт со своим лидером Иваном Калюжным. Как сообщает журналист Виктор Вацко, клуб предложил "суперзарплату". "Александрия" готова пойти на требования игрока, которые он выдвигал раньше и не прочь платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу. Впрочем, сам хавбек и его представители заняли выжидательную позицию - "не отвечает на предложение, и вероятно, затягивает время"...

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