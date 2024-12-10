Эмоциональная игра в Житомире, Интер Майами завершил сотрудничество с Кривцовым. Главные новости за 9 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 декабря

В 16-м туре УПЛ в Житомире "Полесье" принимало "Рух". Игра завершилась минимальной победой гостей – 0:1. Уже на 12-й минуте Венделл сыграл безответственно и оставил "Полесье" в меньшинстве. Численное преимущество львовяне реализовали на 30-й минуте, когда отличился Краснопир. В итоге матч так и завершился. Отметим, что на 82-й минуте вторую желтую получил Волынец. Таким образом, "Полесье" доигрывало встречи вдевятером.

По информации Corriere dello Sport, неожиданно "партенопейцы" и Кварацхелия снова сблизились, и, очевидно, достаточно сильно. Они возобновили работу над определением соглашения, которое должно привести к продлению контракта с вингером сборной Грузии до 2029 года, с повышением зарплаты и бонусами. Издание не исключает, что уладить все нюансы удастся до конца года.

Киевский клуб проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из "Ворсклы" и Алексею Сычу из "Руха". Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

Оба могут сыграть на правом фланге обороны, однако недавно дебютировавший за сборную Украины Сыч может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.

Согласно информации издания TEAMtalk, "Челси" заинтересован в подписании центрального защитника "Бенфики" Томаша Араужу. Представители лондонского клуба уже связались с оцеплением 22-летнего португальца. Другим английским клубом, претендующим на трансфер игрока является "Ньюкасл".

Основной голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сломал ребро. Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани на пресс-конференции перед матчем против "Шахтера". Информацию с места происшествия передает журналист UA-Футбол. Поэтому он пропустит матч против "горняков".

На официальном сайте "Интера Майами" говорится, что американский клуб завершил сотрудничество с пятью игроками команды. В их числе и 33-летний украинец Сергей Кривцов. Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к "Интеру Майами" в конце января 2023 года на правах свободного агента. За этот период бывший защитник сборной Украины провел 63 игры в составе "цапель", отличившись 2 голами и 1 ассистом.

"Александрия" продолжает пытаться продлить контракт со своим лидером Иваном Калюжным. Как сообщает журналист Виктор Вацко, клуб предложил "суперзарплату". "Александрия" готова пойти на требования игрока, которые он выдвигал раньше и не прочь платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу. Впрочем, сам хавбек и его представители заняли выжидательную позицию - "не отвечает на предложение, и вероятно, затягивает время"...