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"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но...". Зеленский - о переговорах с Трампом и Макроном во время встречи в Париже

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"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но...". Зеленский - о переговорах с Трампом и Макроном во время встречи в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе своей встречи в трехстороннем формате в Париже с лидером Франции и Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, мы более чем кто-то в мире хочет окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет больше сохранения жизней. И мы хотим этого.

Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите - Путин не хочет окончания этой войны. Раз. Поэтому его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя, это сильная армия, это пакет оружия и так далее. Это дальнобойные системы, безусловно, и ATACMS, Taurus, Storm Shadow...

Это нам очень-очень сильно нужно и так, исключительно для военных целей. Мы это подчеркиваем, а кроме этого - гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили", - сказал Зеленский журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официального призыва предоставить Украине приглашение в НАТО до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом. Но впоследствии эту идею отвергли.

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Украина США Париж Дональд Трамп Эммануэль Макрон Владимир Зеленский переговоры Украины с рф НАТО война с россией
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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
09.12.2024 в 15:23
Тут коррупция глобальная, и повязанная на все ветви власти от законодательной до исполнительной. Включая все силовые структуры, причина почему нас не могут принять в НАТО связана с этим.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
09.12.2024 в 15:23
Тут коррупция глобальная, и повязанная на все ветви власти от законодательной до исполнительной. Включая все силовые структуры, причина почему нас не могут принять в НАТО связана с этим.
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0
1
Назар Кусий (Львів)
09.12.2024 в 15:38
Зеленеський т озеленський. Алекраїна де вибрали президентом уголовника - корупціонера - помовчала б, коли розказує про карупцію.
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Matachorros (Chicago)
09.12.2024 в 15:06
Про шашлыки не забудь рассказать клоун . Какие гарантии могут дать стране которая тотально коррумпирована.
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oda1979 (Запорожье)
09.12.2024 в 15:15
уважаемый, уровень коррупции в той же Германии может чуток и ниже, но не на много. Основная проблема - коррупция на бытовом нижнем уровне. На верхах все пистят вагонами везде. Вон немцы уже лет десят не могут с Wirecard разобраться. А там миллирды спистили.
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