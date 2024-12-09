"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но...". Зеленский - о переговорах с Трампом и Макроном во время встречи в Париже
Есть еще один вариант
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе своей встречи в трехстороннем формате в Париже с лидером Франции и Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, мы более чем кто-то в мире хочет окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет больше сохранения жизней. И мы хотим этого.
Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите - Путин не хочет окончания этой войны. Раз. Поэтому его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя, это сильная армия, это пакет оружия и так далее. Это дальнобойные системы, безусловно, и ATACMS, Taurus, Storm Shadow...
Это нам очень-очень сильно нужно и так, исключительно для военных целей. Мы это подчеркиваем, а кроме этого - гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили", - сказал Зеленский журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве.
Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официального призыва предоставить Украине приглашение в НАТО до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом. Но впоследствии эту идею отвергли.
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