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Зеленский оценил идею Макрона о размещении иностранных войск в Украине

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Зеленский оценил идею Макрона о размещении иностранных войск в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

Об этом сказал президент Зеленский в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность?

Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО.

Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - отметил глава государства в Telegram.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что европейские государства направят войска в Украину. Позже стало известно, что речь не о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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