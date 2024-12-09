Россиский омбудсмен Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела погибших при падении Ил-76

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Читайте также Зеленский оценил идею Макрона о размещении иностранных войск в Украине

Об этом Москалькова заявила пропагандистам "РИА Новости".

В ответ на вопрос, "удалось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при падении самолета Ил-76", Москалькова сказала, что "Им переданы тела военнопленных - ред). Это произошло, и я при этом присутствовала".

Украина еще не прокомментировала это заявление. УП обратилась за комментарием в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Предыстория:

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию. В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными.

Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.

Позже Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство подчеркнуло, что не располагает данными, находились ли на борту упавшего самолета украинские пленные.