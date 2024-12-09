Зеленский: Режим Асада в Сирии пал, потому что все российские войска находятся в Украине
В Сирии своя атмосфера
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Режим Башара Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск", - сказал Зеленский.
По словам президента, почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.
"Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеры", - добавил Зеленский.
Он отметил, что в РФ хотят влиять на африканский континент.
Зеленский подчеркнул, что если Украина упадет, "Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны".
Президент считает, что для предотвращения этого должен быть понятен успех всего мира в объединении вокруг Украины.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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