Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Об этом он написал в соцсети X.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - заявил глава государства.

9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.