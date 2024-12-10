  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
В тренде

Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет

Общие новости
Обновлено

Это не выход

Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Об этом он написал в соцсети X.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - заявил глава государства.

9 декабря представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что если в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет, то всех новобранцев обеспечат полным снаряжением.

По теме
yellow-arrow
Нагорняк - перед матчем Шахтера в ЛЧ: Если горняки сыграют как с Арсеналом - все может быть
yellow-arrow
"Играет как и все. Фамилии недостаточно". Шуховцев высказался о перспективах Суркиса-младшего
yellow-arrow
"Трампа и, возможно....". Зеленский рассказал, кого боится Путин
Украина США Владимир Зеленский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
10.12.2024 в 10:21
простокваша трус и ухилянт, прячется в подвале от тцк, боится попасть на фронт.
Ответить
4
0
Вернуться к новостям
Комментарии 17
Matachorros (Chicago)
10.12.2024 в 10:21
простокваша трус и ухилянт, прячется в подвале от тцк, боится попасть на фронт.
Ответить
4
0
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:24
Перекладу на українську для Простокваші. Простокваша класний чувах, такий самий як і наш президент
Ответить
2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2024 в 10:21
Треба підняти моб. вік до 75. Тих зебілам точно не жаль.
Ответить
4
0
Matachorros (Chicago)
10.12.2024 в 10:32
А почему зелонозадые не говорят о реальном количестве непридатних в армии. Что это число уже превышает 300 000. Им пришлось отменить обмеженість, просто вдумайтесь люди со второй степенью гипертонии, считаются придатними, по мнению зеленозадых. Это у людей давление до 180. В армиях западного мира, даже во время войны, такие люди не будут служить. Деды заканчиваются, воевать будет некому, если путлер победит, то молодых заставят воевать за рашку, так что тут выбор не велик.
Ответить
2
1
MaximSK (Киев)
10.12.2024 в 10:05
Сейчас надо поддержать нашего президента в такое трудное время, он пытается сделать все чтобы молодые не пошли на войну, но его пытаются заставить их призвать, но Зеленский молодец, отстаивает свое мнение тут
Ответить
1
6
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:09
Тут? А вообще ты прав - Зеля точно под ником ПростоКвашин тут гадит
Ответить
4
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 10:11
Не розумію, гагауз, твоєї мови !
 
1
5
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:15
Не розумієш, то я тобі перекладу українською? Я тут написав, який класний чувак наш президент
 
4
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2024 в 10:23
Твій Презедент- ВВХ
 
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 10:10
Нелох - права рука керівника держави Єрмака....
Ответить
1
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 10:02
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка постійно обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
Ответить
1
4
avatar
Bаrcelinius
10.12.2024 в 09:44
Таки будут снижать.
Ответить
3
4
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 09:54
Будут, он же не сказал нет, он просто увиливает с ответом
Ответить
3
5
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 10:01
Ми гагаузсько-свинособачої не розуміємо, глист путіна !
 
2
4
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 09:59
Ти ж пархатий алкаш ховаєшся, тому з-за таких хитрожопих обрізаних бабуїнів і будуть молодих призивати ! Ганьба тобі, зрадник і путінський глист !
Ответить
0
5
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 09:43
Не предложение, а приказ сверху
Ответить
3
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.12.2024 в 10:00
Мінєтчик путіна, пшов на йух !!!
Ответить
1
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости