Спиваковский: Пропасть, которая есть между игроками Шахтера, Динамо и других команд будет нивелироваться за счет организации и тренерской мысли

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сравнил "Динамо" и "Александрию".

"Не прошел кризис ни "Динамо", ни "Шахтера". Организация игры "Александрии" выше, чем у "Динамо" Шовковского. И он был выше, чем у "Динамо" в этих двух матчах".

"Проблема в том, что если еще несколько лет это не будет изменено, если эта работа, которая ведется в "Динамо" и особенно в "Шахтере" будет так развиваться, то эта пропасть, которая есть между игроками "Шахтера", "Динамо" и других команд будет нивелироваться другими тренерами, которые будут за счет организации и тренерской мысли нивелировать этот класс", – заявил он в своей программе.