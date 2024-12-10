Спиваковский: Пропасть, которая есть между игроками Шахтера, Динамо и других команд будет нивелироваться за счет организации и тренерской мысли
Журналист намекает, что гранды будут чаще терять очки
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сравнил "Динамо" и "Александрию".
"Не прошел кризис ни "Динамо", ни "Шахтера". Организация игры "Александрии" выше, чем у "Динамо" Шовковского. И он был выше, чем у "Динамо" в этих двух матчах".
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"Проблема в том, что если еще несколько лет это не будет изменено, если эта работа, которая ведется в "Динамо" и особенно в "Шахтере" будет так развиваться, то эта пропасть, которая есть между игроками "Шахтера", "Динамо" и других команд будет нивелироваться другими тренерами, которые будут за счет организации и тренерской мысли нивелировать этот класс", – заявил он в своей программе.
Киевляне в текущем первенстве 4 раза теряли баллы, "горняки" – пять.
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