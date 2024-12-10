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Спиваковский: Пропасть, которая есть между игроками Шахтера, Динамо и других команд будет нивелироваться за счет организации и тренерской мысли

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Журналист намекает, что гранды будут чаще терять очки

Спиваковский: Пропасть, которая есть между игроками Шахтера, Динамо и других команд будет нивелироваться за счет организации и тренерской мысли

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сравнил "Динамо" и "Александрию".

"Не прошел кризис ни "Динамо", ни "Шахтера". Организация игры "Александрии" выше, чем у "Динамо" Шовковского. И он был выше, чем у "Динамо" в этих двух матчах".

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"Проблема в том, что если еще несколько лет это не будет изменено, если эта работа, которая ведется в "Динамо" и особенно в "Шахтере" будет так развиваться, то эта пропасть, которая есть между игроками "Шахтера", "Динамо" и других команд будет нивелироваться другими тренерами, которые будут за счет организации и тренерской мысли нивелировать этот класс", – заявил он в своей программе.

Киевляне в текущем первенстве 4 раза теряли баллы, "горняки" – пять.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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