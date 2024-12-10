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Вражеские потери превысили 755 тысяч с начала полномасштабного вторжения - Генштаб

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Вражеские потери превысили 755 тысяч с начала полномасштабного вторжения - Генштаб

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1350 захватчиков, 5 танков, 7 бронемашин и 48 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 10 декабря 2024 года, ориентировочные потери российских оккупационных войск в Украине составляют:

  • личного состава - около 755 940 (+1 350) человек,
  • танков - 9 524 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 19 596 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 21 064 (+3) ед,
  • РСЗО - 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО - 1 023 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 107 (+14) ед,
  • крылатых ракет - 2 859 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48) ед,
  • специальной техники - 3 637 (+1) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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