Вражеские потери превысили 755 тысяч с начала полномасштабного вторжения - Генштаб
Обновленная статистика
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1350 захватчиков, 5 танков, 7 бронемашин и 48 единиц автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 10 декабря 2024 года, ориентировочные потери российских оккупационных войск в Украине составляют:
- личного состава - около 755 940 (+1 350) человек,
- танков - 9 524 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 19 596 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 21 064 (+3) ед,
- РСЗО - 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО - 1 023 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 107 (+14) ед,
- крылатых ракет - 2 859 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48) ед,
- специальной техники - 3 637 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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