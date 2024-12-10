"Трампа и, возможно....". Зеленский рассказал, кого боится Путин
Есть еще один важный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Кремля Владимир Путин боится новоизбранного президента США Дональда Трампа и, возможно, Китая.
Об этом в соцсети X написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир.
Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность Президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность Президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.
Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов - того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство - единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, - а также сильные позиции и гарантии мира", - говорится в сообщении.
7 декабря президент Владимир Зеленский встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, куда лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.
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