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"Трампа и, возможно....". Зеленский рассказал, кого боится Путин

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Есть еще один важный игрок

"Трампа и, возможно....". Зеленский рассказал, кого боится Путин

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Кремля Владимир Путин боится новоизбранного президента США Дональда Трампа и, возможно, Китая.

Об этом в соцсети X написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир.

Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность Президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность Президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов - того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство - единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, - а также сильные позиции и гарантии мира", - говорится в сообщении.

7 декабря президент Владимир Зеленский встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, куда лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:33
Зеля понял свою ошибку и начал извиняться перед новым хозяином
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:33
Зеля понял свою ошибку и начал извиняться перед новым хозяином
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3
0
Gudvin85 (Киев)
10.12.2024 в 10:34
Перекладу на українську для Простокваші. Простокваша класний чувах, такий самий як і наш президент
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1
0

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