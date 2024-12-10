"Трампа и, возможно....". Зеленский рассказал, кого боится Путин

Глава Кремля Владимир Путин боится новоизбранного президента США Дональда Трампа и, возможно, Китая.

Об этом в соцсети X написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир.

Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность Президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность Президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо. Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов - того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство - единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, - а также сильные позиции и гарантии мира", - говорится в сообщении.