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Украина организовала новую контактную группу по завершению войны - известны первые участники

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Украина организовала новую контактную группу по завершению войны - известны первые участники

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украина работает над созданием перечня международных партнеров, которые войдут в рабочую группу для формирования общей позиции по завершению войны дипломатическим путем.

Об этом перед переговорами заявили президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

В обращении по итогам 9 декабря Зеленский заявил, что в контактную группу могут войти Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, а также, возможно, Дания и другие партнеры Украины.

По словам спикера президента Украины Сергея Никифорова, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Сейчас окончательный перечень участников еще формируется.

Также Никифоров уточнил, что это будут страны, которые имеют дальнобойные способности, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия и от которых зависит будущее Украины в НАТО.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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