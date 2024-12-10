Коноплянка, Мораес, Бойко. Известна заявка UA Steel на медиатурнир Пике

Стал известен состав медийной сборной Украины "UA Steel" на предстоящий турнир Kings World Cup Nations Жерара Пике. Первый матч команда проведет 1 января против Турции.

В заявке оказались шесть бывших игроков сборной Украины, пять финалистов чемпионата мира по Socca (минифутбол в формате 6х6) и медиафутболисты Иван Карапинка ("Ruh Media Team") и Егор Галкин ("Ignis"), прошедшие национальный отбор.

Напомним, в прошлом сезоне украинская команда проиграла оба матча.

Состав UA Steel на предстоящие матчи:

Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив

Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейнык, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа

Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь



Главный тренер: Валерий Федорчук

Медийный президент: Михаил Лебига

Расширенный список: Роман Шиманский, Сергей Кармалита, Дмитрий Глубокий (все – "Ruh Media Team"), Артем Синчиков ("Армат"), Ренат Мирошников, Владислав Алексеев (оба – "Profan"), Артем Марченко ("Ignis") и Василий Ковташ ("Сич" Добряны).