Фонсека довел Мудрика до слез во время работы в Шахтере. Что случилось?
Было и такое
Фото: Шахтар
Известный украинский вратарь Игорь Шуховцев рассказал историю о том, как бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека довел до слез юного Михаила Мудрика своей критикой после матча с "Мариуполем" на сборах. "Помню, играли против "Шахтера" на сборе. Мудрик взял мяч и побежал всех обматывать. Фонсека его через 15 минут заменил. Миша идет, у него аж слезы на глазах. Стою на бровке, он меня не знает, я там кто вообще, тренер из Мариуполя. Говорю: "Мишаня, не расстраивайся, друг, ты еще будешь играть в топовых клубах", - вспомнил Шуховцев. Напомним, под руководством Фонсеки Мудрик выступал за "Шахтер" в сезоне 2018-19. Теперь украинский вингер защищает цвета "Челси", а португальский специалист возглавляет "Милан".
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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