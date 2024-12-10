Лидер оппозиции Германии назвал условие передачи Украине ракет Taurus
Все зависит от другой страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv. По его словам, решение о передаче Украине дальнобойного вооружения он не будет принимать "единолично", а только в тесной координации с США и европейскими союзниками. Мерц отметил, что обучение украинских военных работе с этим вооружением займет не менее четырех месяцев, и примерно в этот же период к власти в США придет новый президент Дональд Трамп. "И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - сказал он. Однако Мерц сомневается, что Taurus смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. Напомним, накануне Мерц посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
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Источник:Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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