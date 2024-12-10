Журналист - об экс-игроке Динамо: Просто мерзавец

Грузинский спортивный журналист Зураб Читая поделился своим мнением о бывшем защитнике киевского "Динамо" и нынешнем мэре Тбилиси Кахе Каладзе.

"Он просто мерзавец. И просто человек, который выбрал свой путь, сторону, и эта сторона называется так: "Я буду с теми, кто гарантирует мне благосостояние, сохранение власти, сохранение своего теплого места, прибыли и так далее - вместо совести, вместо ответственности за свою страну, вместо будущего этой страны и Украины в том числе, каким его видят большие части этих стран. Мне важнее своя ягодица, чтобы она была в тепле. И для того, чтобы она была в тепле, и чтобы служить хозяевам, которые это тепло обеспечивают, я пойду на все".

И вот он шел, шел, шел, шел, постепенно плыл, плыл, плыл - и заплыл за все буйки, за все красные линии. Вмесе со своими хозяевами сжег все мосты за собой. Теперь ему некуда возвращаться, невозможно откатить.

Еще весной, даже после всего, что он наговорил за эти годы, даже после того, как он предал в определенной степени Украину и свою страну на пути евроинтеграции, безопасности, того будущего, которое эти страны хотят. Даже после этого, если бы он этой весной или еще совсем недавно, когда мы уже не просто на словах, а официально отказываемся от евроинтеграции, европейского выбора и нашего европейского будущего, сказал бы: "Я на это не подписывался, я не согласен, я передумал". Не скажу, что он стал бы героем - для многих, может, и стал бы.

Возможно, и сейчас было бы не поздно для него. Потому что врага, который перешел на твою сторону, дурака, который осознал, что был не прав - ты все равно должен принять. И с врагом ты в конце концов примиришься. Когда наступит перемирие или капитуляция, ты все равно, даже если не хочешь, пожмешь руку, подпишешь документы и будешь верить в то, что будущее будет другим.

Но пожимать руку и договариваться о чем-то с предателем... Даже самые злобные диктаторы и завоеватели в мировой истории никогда не уважали предателей. Это то, кем стал Каха Каладзе. Он мог бы стать олицетворением чего-то другого с его бэкграундом, тем временем и багажом, который получил в Украине и Италии", - подытожил Читая.