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Мирные переговоры могут начаться уже этой зимой, - премьер Польши Туск

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Варшава будет активно участвовать в любых переговорах

Мирные переговоры могут начаться уже этой зимой, - премьер Польши Туск

Слово і Діло

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам Туска, Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда 1 января начнет председательство в ЕС на ротационной основе.

"Я проведу ряд переговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответственной, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр Польши также анонсировал визит в страну президента Франции Эмманюэля Макрона в четверг. Встреча будет сосредоточена на итогах недавних переговоров французского лидера с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Туск отметил, что поддерживает постоянный контакт со своими скандинавскими и балтийскими коллегами. Он также заявил, что в Польшу приедет премьер Великобритании Кир Стармер, вероятно, в начале польского председательства в ЕС.

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