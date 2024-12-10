Более 44% украинцев доверяют Трампу, - опрос
Даже больше, чем в Венгрии
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Более 44% опрошенных социологами украинцев высказались о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа"44,6% респондентов заявили о доверии к Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%.
Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.
Вероятно, за столь высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины или определенные надежды на обещания Трампа о "скором восстановлении мира".
На высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование политикой действующего президента Джо Байдена, который вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом больше всего просел в рейтинге доверия украинцев .
В прошлом году Центр "Новая Европа" задавал вопрос о том, кому из двух американских лидеров украинцы симпатизируют больше. Тогда Байден был безоговорочным лидером симпатий с показателем 78,1%, а о приверженности Трампу сказали лишь 10,1% респондентов.
Опрос проводился компанией Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.
Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
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