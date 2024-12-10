Грузинский комментатор: Ушедшие во власть спортсмены – позор абсолютный, стали обезьянами, которые едва нажимают на кнопки по подсказке

Грузинский спортивный журналист и комментатор Зураб Читая рассказал о влиянии заявлений спортсменов на поддержку протестов на ситуацию в его стране.

"Не очень массово [влияют]. Есть примеры в обе стороны.

Да, конечно, есть разочарование. Во-первых, ушедшие во власть спортсмены стали депутатами и так далее Позор абсолютный, стали обезьянами, которые едва нажимают на кнопки по подсказке.

Но надо понимать, что спортсмены среди всех слоев общества – не главный интеллектуальный капитал и не совесть нации. Это не только спортсменов касается, я не пытаюсь кого-то унизить.

Приятных сюрпризов, я бы сказал, больше. Многие спортсмены высказались в поддержку, многие резко, по разным видам спорта.

Я привожу пример, что во время предвыборной кампании власти очень важно привязать к себе летний успех, хайп футбольной сборной на Евро-2024. Они, конечно, попытались это сделать и записали предвыборный ролик, где принимают участие игроки сборной.

Но в нем всего четверо игроков сборной из 22 – и это не главные звезды. Никого из главных звезд завербовать не удалось, это массово сделать не удалось. Это говорит о том, какая у них реальная поддержка и любовь. Процент красноречивый – 4 из условно 22-х. Это очень мало – и это приятный сюрприз. А принявшие участие – неприятный", – сказал Читая.