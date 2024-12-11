Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.

Матч начался очень оптимистично для горняков, которые повели в счете уже на 5 минуте. Однако еще в первом тайме мюнхенцы ответили двумя забитыми голами. Во втором тайме "Бавария" полностью доминировала, что вылилось еще в 3 забитых гола. Как следствие – дончане потеряли шансы на ⅛ финала Лиги чемпионов, но теоретически еще могут пройти в 1/16 финала.

Перед стартом 6 тура Лиги чемпионов были 3 команды, не проигрывавшие в текущем сезоне в этом турнире. И уже после первого игрового дня такая команда осталась одна – это "Ливерпуль". "Аталанта" дома в голевой перестрелке уступила мадридскому "Реалу" со счетом 2:3, а "Интер" уступил чемпиону Германии "Байеру" - 0:1. ”Ливерпуль” одержал шестую подряд победу и уже обеспечил себе участие во ⅛ финале Лиги чемпионов.

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы, место в центре защиты которой досталось Илье Забарному. Наш защитник проводит очень удачный сезон, поэтому не удивителен интерес к нему со стороны топ-клубов Европы.

ФК "Динамо" Киев объявил о масштабных изменениях в управленческой структуре клуба. Во главе клуба продолжает стоять Игорь Суркис, который, как президент, отвечает за стратегическое управление и формирование вектора развития "Динамо". Оперативное управление клубом будет осуществлять новый генеральный директор Дмитрий Бриф, заместителями которого стали Максим Радуцкий, Сергей Мохник и Анатолия Вовк.

"Наполи" настроен подписать левого защитника "канониров" Якуба Кивера. Поляк в конце прошлого сезона выиграл конкуренцию у Зинченко на позиции левого защитника. В новом сезоне Якуб является игроком ротации канониров, уступив место у основанию Калафиори. В трансфере лично заинтересован главный тренер "Наполи" Антонио Конте.

Гвардиола заявил, что он не собирается тренировать ни один другой клуб после того, как покинет "Манчестер Сити". Однако тренер не исключает, что возглавит национальную сборную, работа с которой имеет совсем другой контекст. Напомним, Хосеп недавно продлил контракт с "горожанами" до 2027 года.

В который раз появятся слухи о финансовых проблемах закарпатской команды. В этот раз причиной называется отсутствие интереса к клубу со стороны президента Валерия Пересоляка, разочарованного тем, что его команда не попала в чемпионскую группу и будет бороться за сохранение прописки в первой лиге. Минай как может сняться с турнира уже зимой, так и доиграть его местной молодежью.