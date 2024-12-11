США выделили для Украины кредит в 20 млрд евро. Известно, как его будут выплачивать
Одна из частей
Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет официальный веб-сайт ведомства.
Отмечается, что деньги выделяются в рамках инициативы "Большой Семерки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает помощь Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Кроме США свои взносы делают страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония.
"50 миллиардов долларов, которые G7 вместе предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления.
Эти средства, оплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.
В рамках плана G7 каждое государство берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины. Европейский Союз, например, предоставит макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.
Популярное сейчас
- "Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда
- Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1