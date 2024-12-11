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США выделили для Украины кредит в 20 млрд евро. Известно, как его будут выплачивать

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США выделили для Украины кредит в 20 млрд евро. Известно, как его будут выплачивать

Getty Images/Global Images Ukraine

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Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет официальный веб-сайт ведомства.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках инициативы "Большой Семерки" Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает помощь Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Кроме США свои взносы делают страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония.

"50 миллиардов долларов, которые G7 вместе предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления.

Эти средства, оплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от собственных обездвиженных активов России, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

В рамках плана G7 каждое государство берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины. Европейский Союз, например, предоставит макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

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Источник:
home.treasury.gov
Опубликовал: Александр Бураков
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11.12.2024 в 10:01
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fatov1986 (Лондон)
11.12.2024 в 10:01
Война - большой бизнес
Ответить
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