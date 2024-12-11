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Круглая цифра. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

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Почти 70 единиц техники

Круглая цифра. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1400 российских оккупантов, а также вывели из строя 20 бронемашин, 3 артсистемы и 36 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 757340 (+1400) чел,
  • танков - 9526 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 19616 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 21067 (+3) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1023 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20111 (+4),
  • крылатые ракеты - 2859 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31073 (+36) ед,
  • специальная техника - 3641 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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