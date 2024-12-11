Соведущий ТаТоТаке – о возвращении легионера Динамо: Не факт, что он не убежит после первого же шахеда
Блогер выразил свое мнение по поводу повторной адаптации иностранца в составе киевлян
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Смоловый – о перспективах Витиньо в гранде украинского футбола.
"Витиньо будет легче выполнять Безерру. Вот в таких матчах, где "Динамо" действительно тяжело и нет никаких вариантов – взял мяч и попробуй что-то один в один. Возможно, в этом плане он сильнее".
“Но опять же, адаптация, желание, война, сирены... Не факт, что он не убежит после первого же "шахеда", – подчеркнул соведущий "ТаТоТаке".
"Динамо" приобрело бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнси" за 6 млн евро в августе 2021 года. В апреле 2022-го он вернулся в команду на правах аренды, а с февраля 2023-го на аналогичных условиях выступает в "РБ Брагантину". В футболке киевского клуба Витиньо провел 11 матчей во всех соревнованиях и забил 3 гола.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому
- "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
- Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Трамп еще не находится в Белом доме. Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку