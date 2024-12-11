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Соведущий ТаТоТаке – о возвращении легионера Динамо: Не факт, что он не убежит после первого же шахеда

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Блогер выразил свое мнение по поводу повторной адаптации иностранца в составе киевлян

Соведущий ТаТоТаке – о возвращении легионера Динамо: Не факт, что он не убежит после первого же шахеда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Михаил Смоловый – о перспективах Витиньо в гранде украинского футбола.

"Витиньо будет легче выполнять Безерру. Вот в таких матчах, где "Динамо" действительно тяжело и нет никаких вариантов – взял мяч и попробуй что-то один в один. Возможно, в этом плане он сильнее".

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“Но опять же, адаптация, желание, война, сирены... Не факт, что он не убежит после первого же "шахеда", – подчеркнул соведущий "ТаТоТаке".

"Динамо" приобрело бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнси" за 6 млн евро в августе 2021 года. В апреле 2022-го он вернулся в команду на правах аренды, а с февраля 2023-го на аналогичных условиях выступает в "РБ Брагантину". В футболке киевского клуба Витиньо провел 11 матчей во всех соревнованиях и забил 3 гола.

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Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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