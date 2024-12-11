Макрон выдвинул инициативу. Сколько миротворцев Франция может отправить в Украину?
Речь идет о десятках тысяч
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в четверг, 12 декабря, в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией.
Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд рассказал Rzeczpospolita, что во время встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом французский лидер мог сообщить о готовности Европы взять на себя риск защиты украинского суверенитета.
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Сейчас есть только три сценария предоставления Украине гарантий безопасности.
Против "немецкого", который предусматривает вступление страны в Североатлантический Альянс, пока часть ее территорий находятся в оккупации, выступают США и Германия.
"Израильская" модель является неопределенной, потому что постоянные поставки вооружения Украине будут зависеть от состояния бюджетов США и Европы.
"Корейская" модель - международная миротворческая миссия, которая уже более 70 лет охраняет демаркационную линию между Южной и Северной Кореей. Именно на этой третьей модели, с включением элементов первой и второй, должны были бы основываться гарантии безопасности для Киева.
Экс-помощник генсека НАТО подчеркнул важность привлечения к будущим миссиям широкой коалиции стран, наряду с Соединенными Штатами, даже если их участие будет преимущественно символическим. Он ожидает, что Германия и Нидерланды могут поддержать эту инициативу после предстоящих выборов.
Напоминается, что еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину. Эли Тененбаум, эксперт из парижского IFRI, который работает над проектом такой миссии, объясняет, что она может состоять из пяти бригад (около 40 тыс. солдат), а Польша может взять на себя командование одной из них.
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