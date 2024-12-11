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ВСУ ударили по нефтебазе в Брянской области: Генштаб раскрыл детали операции

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ВСУ ударили по нефтебазе в Брянской области: Генштаб раскрыл детали операции

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В ночь на 11 декабря Силы беспилотных систем и подразделения Главного управления разведки ударили по нефтебазе в Брянский области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар.

Результаты боевой работы уточняются", - говорится в сообщении.

Также сегодня ночью неизвестные дроны атаковали город Таганрог Ростовской области РФ.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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