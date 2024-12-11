Канада выделила более 580 млн долларов военной помощи для Украины

Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Отмечается, что эта сумма входит в большой пакет дополнительных расходов, включающий 21 млрд канадских долларов (примерно 14, 4 млрд долларов США) на различные цели, среди которых - укрепление национальной обороны.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти деньги будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, крайне необходимые украинцам для победы".

Документ предусматривает 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США) на финансовую помощь Украине со специального счета МВФ.

Кроме этого, парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США - ред.) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.