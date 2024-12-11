Эксперт объяснил, почему Гармаша отправили в дубль Металлиста 1925
Один из стратегических ходов харьковчан
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своей версией, почему
"Считаю, что в харьковской команде вывод Гармаша из состава и был одним из признаков попытки психологически привести команду в чувство. Финиш у них был неплохим, поэтому думаю, что весной "Металлист 1925" будет одним из претендентов на высокие места. Рано или поздно качество игроков приносит дивиденды", - сказал Федорчук.
В текущем сезоне Гармаш принял участие в трех матчах первой команды "Металлиста 1925" и провел одну игру за дубль "желто-синих" во Второй лиге.
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