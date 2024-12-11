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Рекордные потери России. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

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Рекордные потери России. Зеленский рассказал о ситуации на фронте

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Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия, как в ноябре, так и в декабре теряет рекордное количество бойцов на войне против Украины. Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что сегодня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он поблагодарил воинов, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям.

"Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей. Главком доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать", - заявил Зеленский.

В том же числе Сырский доложил и о ситуации на основных фронтовых направлениях. Как и упоминалось выше, Покровское и Кураховское направления являются самыми горячими. Там продолжаются жестокие бои.

"Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - добавил президент.

За прошедшие сутки российский враг на войне в Украине потерял по меньшей мере 1400 военных.

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Владимир Зеленский ВСУ Александр Сырский война с россией
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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